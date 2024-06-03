Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde 2024 yılında yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni finansman sağladığını duyurdu. Bu işlemler 2024 yılı Şubat ve Mayıs aylarında tamamlandı ve Fitch Ratings tarafından ‘BB+’ notu verildi. Bu kaynak, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve kadın girişimcilerin finansmanında kullanılacak.

Yatırımcılar ve Kullanım Alanları Belli Oldu

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)'nin sağladığı yaklaşık 107 milyon dolar tutarındaki kaynağın 80 milyon doları Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF II) kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde veya enerji verimliliği kriterlerine uygun konut kredilerinde kullanılacak. 27 milyon doları ise KOBİ’lerin dijital dönüşümünün finansmanında (DTFF) kullanılacak.

DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) ise uzun bir aradan sonra Türkiye’de bir finansal kuruluşla işlem gerçekleştirerek 80 milyon dolar tutarında, 6 yıl vadeli kaynak sağladı. Bu kaynak, KOBİ’lerin, yeşil projelerin ve kadın girişimcilerin finansmanında kullanılacak.

Açıklama ve Gelecek Planları

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Özşuca, 2000 yılından bu yana sürdürülen bu işlemlerle uzun vadeli kaynak sağladıklarını ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, sürdürülebilirlik alanında KOBİ’leri, dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.