Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli bir artış gösterdiğini belirtti. Erdoğan, "2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz, geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin köklü ve güçlü olduğunu, bu ilişkilerin iş dünyasının attığı cesur ve vizyoner adımlarla daha da güçlendiğini vurguladı.

Ekonomik ve ticari ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ekonomik ve ticari ilişkilerin kazan-kazan ilkesiyle geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin, 2021 yılı itibarıyla 19,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Erdoğan, İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stok ile Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülke olduğunu söyledi.

AB üyelik süreci ve ortaklıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin bazı üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamadığını dile getirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının başlamaması ve katı vize uygulamalarının ekonomik ve ticari potansiyelin tam kapasite kullanımını engellediğini vurguladı. Erdoğan, İspanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine verdiği samimi destek için teşekkür etti.

Filistin'e destek

Erdoğan, İspanya halkı ve hükümetine Filistin devletini tanıması ve destek vermesi nedeniyle teşekkür etti. Gazze'de yaşanan katliamları kınayan Erdoğan, İspanya'nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik başarısı

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşanan deprem felaketine rağmen toparlanma sürecini başarıyla devam ettirdiğini belirten Erdoğan, 2023 yılını 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi. Erdoğan, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydedildiğini ifade etti.