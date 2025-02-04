İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan 15 Filistinli, Türkiye tarafından kabul edilecek.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten 13 Ocak 2025’e kadar Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı.

Ateşkes kapsamında bazı tutuklular serbest bırakılıyor

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında belirli sayıda Filistinli tutuklu ve hükümlüyü serbest bırakmayı kabul etti. Ancak müebbet hapis cezası almış bazı tutukluların, Filistin’den sürgün edilmesi şartı koşuldu.

Türkiye, Filistinlilere ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, ülkelerinden sürgün edilen Filistinlilerin bir kısmı Türkiye’ye kabul edilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilk aşamada 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçti.

Bu süreçte Filistinlilerin Türkiye’de güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Türkiye’nin Filistin desteği sürecek

Güvenlik kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış ve insani yardım vizyonu doğrultusunda Filistin halkına desteğin devam edeceğini belirtti.