Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 55 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Alınacak personel, TÜİK'in Ankara merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak.

İlan kapsamında 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen pozisyonu bulunuyor. Başvurular, bugünden itibaren 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Resmi internet sitesinden ilan edilecek

Destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonları için başvuruda bulunan adaylar, 2022 yılı KPSS puan sıralamasına göre tercih ettikleri birim ve göreve göre yerleştirme işlemine tabi tutulacak. Sözlü sınavla alınacak anketörler için ise 2022 yılı KPSS P3 (B grubu) puanı esas alınacak ve en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralama yapılacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilecek ve başarılı adaylar TÜİK'in resmi internet sitesinde ilan edilecek.