Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile İsveç arasında kritik öneme sahip diplomatik temasları sürdürüyor. Bu çerçevede Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve güvenlik mekanizmalarını geliştirmek amacıyla düzenlendi. Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı’nda ele alınan konular arasında bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve NATO üyelik sürecindeki iş birliği öne çıktı.

NATO gündemi ve terörle mücadele

Toplantının odak noktalarından biri İsveç’in NATO üyelik sürecindeki ilerlemesi oldu. Türkiye, bu süreçte İsveç’ten terörle mücadele konusunda daha somut adımlar beklediğini yinelerken, iki ülke arasında bilgi ve istihbarat paylaşımının artırılması kararlaştırıldı.

İki ülke arasında iş birliği vurgusu

Bakan Fidan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye-İsveç ilişkilerinin derinleşmesi ve güvenlik iş birliğinin artırılması öncelikli hedeflerimizdendir. İsveç’in, terörle mücadelede kararlı adımlar atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İsveç heyeti ise Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerin önemine değinerek, ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.