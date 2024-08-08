A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında İtalya’ya mağlup olan Filenin Sultanları, bu kez rakibini eleyerek finale kalma hesapları yapıyor.

Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, olimpiyatlarda oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanarak yarı finale yükseldi. Grup aşamasında Dominik Cumhuriyeti ve Hollanda’yı mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin’i 3-2 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Maç ne zaman?

Olimpiyat tarihinde adını ilk kez yarı finale yazdırma başarısını gösteren Filenin Sultanları, Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Olimpiyatlardaki ilk madalyasını almak için kazanma parolasıyla sahaya çıkacak olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam saat 21.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Maç hangi kanalda?

Çeyrek finalde Çin karşısında 42 sayılık mükemmel bir performans gösteren Melissa Vargas, yarı finalde de Türkiye'nin en önemli kozlarından biri olacak. Grup aşamasından sonra millilerin ikinci kez eşleştiği İtalya maçı, South Paris Arena'da gerçekleşecek. Maçı canlı olarak TRT 1 verecek.

İtalya, grup aşamasında tüm maçlarını kazanarak namağlup yarı finale yükseldi. Grup maçlarında Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve Türkiye’yi mağlup eden İtalya, çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Finaldeki muhtemel rakipler

Türkiye, İtalya’yı mağlup etmesi durumunda finalde Brezilya - ABD maçının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye - İtalya voleybol yarı final karşılaşması, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21:00’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.