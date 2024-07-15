2023 yılında Türkiye, ithalat sıralamasında bir basamak yükselerek 18’inci sıraya yerleşti. Otomotiv ithalatının yüzde 82 ve altın ithalatının yüzde 44 artması bu yükselişte etkili oldu. Dünya genelinde ithalat düşerken, Türkiye’nin ithalatındaki düşüş oranı dünya ortalamasının altında kaldı.

İthalat verilerinde Türkiye’nin performansı

2023 yılında Türkiye, toplam 361 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirerek, 19’uncu sıradan 18’inci sıraya yükseldi. Tüm dünyada ithalat yüzde 7,3 oranında gerileyerek 23 trilyon 541 milyar dolara düşerken, Türkiye’de ithalat sadece yüzde 0,55 oranında azaldı. Bu durum, Türkiye’nin dünya ithalatından aldığı payın yüzde 1,43’ten yüzde 1,54’e çıkmasına neden oldu.

Otomotiv ve altın ithalatındaki artış

Türkiye’nin ithalat sıralamasında yükselmesinde otomotiv ve altın ithalatındaki artış önemli bir rol oynadı. Otomotiv ithalatı yüzde 82,5 artarak 32,2 milyar dolara, altın ithalatı ise yüzde 44,8 artışla 33,9 milyar dolara yükseldi.

Dünya ithalat ve ihracat rakamları

TradeMab verilerine göre, dünya genelinde 2022’de yüzde 13 artışla 25 trilyon 417 milyar dolar seviyesine çıkan ithalat, 2023’te yüzde 7,3 düşüşle 23 trilyon 541 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde dünya ihracatı ise yüzde 5,88 düşüşle 23 trilyon 266 milyar dolar seviyesine indi.

Türkiye’nin dış ticaret performansı

Türkiye, 2023 yılında 255 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1,02’den yüzde 1,09’a çıkardı. Türkiye’nin en büyük ticaret partneri 45,5 milyar dolarla Rusya olurken, onu 45 milyar dolarla Çin ve 28,7 milyar dolarla Almanya takip etti.

İthalatta öne çıkan ürünler ve sektörler

Türkiye’nin ithalatında öne çıkan dört fasıl enerji, otomotiv, makine ve kıymetli madenler oldu. Enerji ithalatı yüzde 28,3 gerileyerek 69,1 milyar dolara düşerken, makine ithalatı yüzde 18,5 artarak 40,9 milyar dolara, kıymetli madenler ithalatı ise yüzde 44,8 artışla 33,9 milyar dolara yükseldi.

Küresel ithalat ve ihracat sıralamaları

2023 yılında en fazla ithalat yapan ülkeler sıralamasında 3 trilyon 172 milyar dolarla ABD birinci sırada yer aldı. ABD’yi 2 trilyon 559 milyar dolarla Çin ve 1 trilyon 469 milyar dolarla Almanya takip etti. İhracat sıralamasında ise 3 trilyon 388 milyar dolarla Çin birinci sırada yer aldı.

Altın ithalatında Türkiye’nin yükselişi

2023 yılında altın ithalatı dünya genelinde yüzde 6,2 düşüşle 875 milyar dolara gerilerken, Türkiye’nin altın ithalatı yüzde 44,8 artışla 33,9 milyar dolara yükseldi.