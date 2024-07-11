Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalanan protokol ile Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolarlık yeni bir üst fon kuruldu. Bu gelişme, ülkenin ekonomik büyümesine ve teknolojik ilerlemesine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye Kalkınma Fonu'nun yeni adımı

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde kurulan yeni 50 milyon dolarlık üst fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile kamuoyuna açıklandı. Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından, fonun kurulmasına dair protokol Bakanlık ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalandı.

Yüksek katma değerli alanlara yatırım

Protokole göre, kurulan üst fona Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 35 milyon dolar tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunuldu. Bu fon ile Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarımı yapılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek sağlanacak.

Ekonomik ve teknolojik gelişim

Yapılan yatırımların kaldıraç etkisiyle ülkenin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedefleniyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bu fon aracılığıyla teknoloji ve yenilik odaklı projelere finansman sağlayarak, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.