Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile önemli bir finansman anlaşması imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulan anlaşmaya göre, 100 milyon dolarlık finansman, Kahramanmaraş depreminin etkilerini azaltmak ve Türkiye'de gıda güvenliğini artırmak amacıyla kullanılacak.

Finansman anlaşmasının detayları

TKYB, ITFC ile 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Bu finansmanın, özellikle Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve Türkiye'deki gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağı açıklandı. Anlaşma, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında gerçekleştirildi.

Deprem etkilerinin azaltılması

Kahramanmaraş depreminin etkilerinin azaltılması amacıyla sağlanan bu finansman, bölgedeki yeniden yapılanma ve rehabilitasyon projelerine destek olacak. Depremden etkilenen bölgelerdeki altyapı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli yatırımlar bu fonla gerçekleştirilecek.

Finansmanın bir diğer önemli amacı, Türkiye genelinde gıda güvenliğini desteklemektir. Gıda sektöründeki işletmelere sağlanacak destekle, ülke genelinde gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve gıda güvenliğinin artırılması hedefleniyor.