Türkiye, bu yıl Fitch Ratings, Moody's ve S&P Global Ratings tarafından not artışı alan tek ülke konumunda. Kasım ayında S&P Global Ratings’in yapacağı ikinci değerlendirmede, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunun yeniden yükseltilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ekonomik performansına yakından bakış

Fitch Ratings, Moody's ve S&P Global Ratings gibi üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki önemli değişiklikleri göz önünde bulundurarak ülkenin notunu yükseltti. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" seviyesine çıkarırken, Moody's iki basamak artışla "B3"ten "B1"e yükseltti. S&P Global Ratings ise notunu "B"den "B+"ya çekti.

S&P’nin kasım değerlendirmesi: Beklentiler yüksek

S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin net döviz rezervlerindeki artış ve cari açıktaki hızlı daralmanın, kasımdaki not artışı kararında kritik rol oynayabileceğini belirtti. Türkiye’nin cari açığının daralmasında petrol fiyatlarının düşüşü ve net altın ithalatındaki azalma gibi faktörler önemli bir rol oynadı.

Gill ayrıca, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde uzun vadeli bir süreç yaşandığını vurgularken, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43 civarında olduğunu, 2025 sonunda bu oranın yüzde 23'e gerileyebileceğini belirtti.

TCMB ve para politikası: Temkinli gevşeme ihtimali

Frank Gill, TCMB'nin para politikasında temkinli bir gevşeme sinyali verdiğini ifade etti. Kasım ayında faiz indiriminin mümkün olabileceğini ancak bunun oldukça dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığı

Türkiye'nin güçlü ve çeşitli bir ekonomik yapıya sahip olduğunu söyleyen Gill, ülkenin AB ile olan Gümrük Birliği avantajlarının ve ihracat potansiyelinin önemine dikkat çekti. Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 3,6 büyüme gösterirken, 2024'te bu oranın yüzde 2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.