Türkiye'nin kedi-köpek maması ihracatı, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 26,5'lik artışla 57,7 milyon dolardan 73 milyon dolara yükseldi. İhracat yapılan ülke sayısı ise 91’e ulaştı.

İhracat başarıları ve gelecek hedefleri

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2023 yılını 122 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamladıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yaptık” dedi. Öztürk, evcil hayvan sahiplenmesinin pandemi ile birlikte hız kazandığını ve bunun sektörü olumlu etkilediğini vurguladı. 2024 yılını 150 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefleyen sektörün, önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatını 500 milyon dolara ulaştırması öngörülüyor.

Ege Bölgesi’nin ihracattaki rolü

Kedi-köpek maması ihracatının yüzde 62'si Ege Bölgesi'nden yapıldı. Öztürk, Ege Bölgesi’nin sektörde kümelendiğini ve Türkiye’nin ihracatını domine ettiğini ifade etti. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYMİB) üyeleri, 2023 yılının ilk yarısında 35 milyon dolarlık mama ihraç ederken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakamı 45 milyon 50 bin dolara çıkardı.

İhracatta lider ülkeler

2024 yılının ilk yarısında Türkiye’den kedi-köpek maması ihraç edilen ülke sayısı 91’e ulaştı. Malezya, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 11 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Bu dönemde Malezya'ya yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı. Irak, 2023'ün ilk yarısında 4,8 milyon dolarlık kedi-köpek maması ithal ederken, 2024'te bu rakam yüzde 54 artarak 7,5 milyon dolara yükseldi. Bu ülkeleri İsrail, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, Lübnan, Almanya ve Bulgaristan takip etti.