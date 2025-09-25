Türkiye, 2023 yılının ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşadı. 18 kruvaziyer limanında yaklaşık 1,5 milyon yolcu ağırlayan Türkiye, kruvaziyer turizminde son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye, kruvaziyer turizminde tarihi rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizminde Türkiye’nin ulaştığı başarıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, “2023’ün ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcu ağırladık” ifadelerini kullandı. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Ersoy, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde ana liman olarak seçilen seferlerin sayısının arttığını belirtti. Bu durumun, yabancı ziyaretçilerin Türkiye'de daha uzun süre konaklamasını sağladığına dikkat çekti. Ayrıca, kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotaların, kruvaziyer gemilerinin gözde uğrak noktası haline geldiği vurgulandı.

Ağustos ayında tarihi rekor

Ersoy, “Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı” dedi. Kruvaziyer turizminin yalnızca turizm gelirlerine katkı sağlamakla kalmayıp, liman kentlerinin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağladığına işaret eden Ersoy, Galataport İstanbul'un bu başarıya önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Sefer sayısında artış

2024’te 753 olan sefer sayısının, bu yıl yüzde 17 artışla 878’e çıktığını belirten Bakan Ersoy, yolcu sayısının 2023 yılına göre yüzde 56, 2024 yılına göre ise yüzde 18 arttığını söyledi. Bu artışın Türkiye’nin kruvaziyer turizmindeki başarısını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, kruvaziyer turizminde ulaşılan başarılar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkür ederken, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi,” şeklinde açıklamalarda bulundu.