Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu Adana ve Şanlıurfa’nın ardından Bursa’da yaşanacak. 1-9 Haziran tarihleri arasında tam 9 gün boyunca Bursa birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü durağı Bursa olacak.

Festivalle ilgili olarak Bursa Valisi Sayın Mahmut Demirtaş ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi’nin katılımıyla basınla sohbet toplantısı düzenlendi. Toplantıda festival programıyla ilgili bilgi veren Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin ilk adımının 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un projesi olarak İstanbul Beyoğlu’nda atıldığını ve ardından geçen süreçte bu yıl 16 şehirde muhteşem bir kültür sanat organizasyonuna dönüştüğünü söyledi. Festivallerin 16 şehirde başta valilikler olmak üzere belediyelerin büyük desteği ve koordinasyonuyla etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirten Terzi, her yıl programa 5 şehir eklenerek festivalin büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Bursa’nın çok ciddi zengin tarihi kültürel mirası olduğuna işaret eden Terzi, “Kültür Yolu Festivallerinin en önemli iki hedefi var. Birincisi şehirlerdeki bu kültürel miras unsurlarının daha görünür kılınması ikincisi de şehirlerdeki yerli ve yabancı turizm hareketliliğinin arttırılması. Festivalimiz şehrimizi uluslararası etkinliklerle buluştururken, şehrimizdeki kültür sanat unsurlarının misafirlerini buluşturuyoruz. Sanatın birleştirici gücü vesilesiyle şehirlere dinamizm gelmesini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Festivalde 7’den 70’e herkesin kendine göre bir etkinlik bulabileceğine işaret eden Terzi, “Özellikle çocuk etkinliklerimizi çok önemsiyorum. Festivali çocuklar ve gençlerimiz açısından hem kültürel mirasımızın tanıtılması, ayrıca onları biraz daha dijital ekranlardan bir vesileyle uzaklaştırmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Misafirlerimiz Bursa’da çok kıymetli etkinliklerle buluşacak. Festivalimiz 1 Haziran günü başlayacak, 50’ye yakın noktada 500’e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivale ev sahipliği yapan etkinlik merkezlerinin yanı sıra Bursa’nın asırlara dayanan kültürel değerlerini de bu vesileyle hem yurtdışından gelen basın mensuplarımızla hem de Bursamıza gelecek olan misafirlerimizle buluşturacağız” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, festivalin Bursa’nın kültür ve sanat ortamına canlılık katacağını belirterek, “Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanat etkinliklerine yüzlerce etkinliğini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Festival için kentte ağırlayacağımız misafirlerimiz Bursa’da zamanın durduğunu bir kez daha hissedecekler. Tarihi ve kültürel mirasa şahit olacaklar, tarihe yolculuğa çıkacaklar. Kültür sanat ve tarihin kesişim noktası Bursa’da düzenlenecek festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkesi Yeşil Bursamıza, festivalin etkinliklerine katılmaya, Bursamızın doğal tarihi ve kültürel özelliklerini hem festival süresince hem de yıl boyu keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.