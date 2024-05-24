İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dün gece oynanan nefes kesen Türkiye Kupası finalinde, Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki rekabet saha dışına da taştı. Maç öncesi protokol tribününde yaşanan bayrak krizi, gergin anlara sahne oldu.

İmamoğlu'ndan Kriz Anında Direkt Çözüm!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte maçı takip etmek üzere protokol tribünündeydi. Ancak, karşılaşma öncesi yaşanan bir olay, atmosferi bir anda değiştirdi. Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu bölümden sarkıtılan bir bayrak, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın görüş açısını engelledi. Arat'ın bayrağı çekiştirerek kenara alma girişimi, Trabzonsporlu yöneticilerin tepkisini çekti ve kısa sürede bir tartışma ortamı oluştu.

Tam bu gergin anlarda devreye giren İmamoğlu, Arat'ı sakinleştirerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. İmamoğlu'nun bu diplomatik hamlesi, daha büyük bir krizi önledi.

Kupada Zafer, Tribünde Kriz!

Maç öncesi yaşanan bu gerilim, futbolseverlerin keyfini kaçırsa da karşılaşma heyecan dolu anlara sahne oldu. Beşiktaş, rakibi Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Ancak, yaşanan bayrak krizi, maçın önüne geçerek spor gündeminde geniş yer buldu.