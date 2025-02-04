Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Yarın oynanacak maçlar ve hakemleri

  • A Grubu

    • 13.00 | İskenderunspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
    • 18.00 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

  • B Grubu

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    • 20.30 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

  • D Grubu

    • 15.30 | Bodrum FK - Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

6 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar ve hakemleri

  • A Grubu

    • 18.30 | Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar

  • B Grubu

    • 13.00 | İstanbulspor - Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
    • 20.45 | Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

  • C Grubu

    • 16.00 | Boluspor - Galatasaray: Yiğit Arslan
Kaynak: HABER MERKEZİ