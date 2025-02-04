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Ziraat Türkiye Kupası ’nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakem leri açıkladı.

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