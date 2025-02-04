Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Yarın oynanacak maçlar ve hakemleri
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A Grubu
- 13.00 | İskenderunspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
- 18.00 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
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B Grubu
- 20.30 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
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D Grubu
- 15.30 | Bodrum FK - Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
6 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar ve hakemleri
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A Grubu
- 18.30 | Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar
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B Grubu
- 13.00 | İstanbulspor - Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
- 20.45 | Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
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C Grubu
- 16.00 | Boluspor - Galatasaray: Yiğit Arslan
Kaynak: HABER MERKEZİ