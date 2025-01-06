Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2024 yılında Türkiye'nin toplamda 410 milyon 891 bin dolar kuru kayısı ihracatı yaptığını açıkladı. Özcan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın yaşadığı zorluklara rağmen kayısı ihracatının 23 aydır kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Kayısı ihracatında artış

Ramazan Özcan, 2024 yılında 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 400 milyon dolarlık bir gelir sağlandığını ifade etti. Özcan, ayrıca 2024 yılının Aralık ayında 8 bin 565 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 39 milyon 427 bin dolar gelir elde ettiklerini belirtti. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 1500 ton daha fazla kayısı ihraç edildi.

1 Ağustos'tan itibaren gerçekleşen 5 aylık sürede ise, geçen yılın aynı dönemine göre her ay ortalama 2 bin ton daha fazla kayısı ihracatı yapıldığı ifade edildi.

Kayısı çekirdeği ihracatındaki artış

Kayısı çekirdeği ihracatı da dikkat çekerken, Özcan, Aralık ayında 597 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirilerek, 1 milyon 420 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti. 2024 yılında toplamda 4 bin 931 ton kayısı çekirdeği ihracatı yapıldığını ve bunun karşılığında 14 milyon 306 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Kayısı ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler hangileri?

Malatya Ticaret Borsası Başkanı, ABD, Fransa ve Almanya'nın, Türkiye'nin en fazla kuru kayısı ihraç ettiği ülkeler olduğunu söyledi.

Özcan, Malatya'nın depremden ağır şekilde etkilendiğini ve bu süreçte birçok işletmenin düşük kapasitelerle çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Ancak buna rağmen kayısı üretiminin artarak devam ettiğini ve ihracatın sağlandığını vurguladı.