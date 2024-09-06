Türkiye, dünya çapında üretim ve ihracat lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde 2023/24 sezonunu bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 490 milyon dolarlık ihracatla tamamladı. 2022/23 sezonunda bu rakam 439 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Ancak miktar bazında bakıldığında, ihracat yüzde 20 oranında düşerek 259 bin tondan 207 bin tona geriledi. Bu düşüşte, üzüm rekoltesindeki azalma etkili oldu.

2023/24 sezonunda yapılan 207 bin tonluk ihracat, son 8 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.

İklim değişikliği üretimi vurdu

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu düşüşün başlıca nedeninin iklim değişikliği olduğunu belirtti. Işık, çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin uzun yıllar ortalamasının 100 bin ton altında kaldığını ve 2024/25 sezonunda da benzer bir durumun yaşanabileceğini söyledi.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan çekirdeksiz kuru üzümün, kansızlık, enerji artışı, kalp sağlığı ve sindirim gibi birçok faydaya sahip olduğuna dikkat çekti. “Manisa-İzmir-Denizli bölgesinde dünyanın en kaliteli çekirdeksiz kuru üzümünü yetiştiriyoruz. Türk üreticileri, bağlarına büyük özen gösteriyor. Bu nedenle, döviz gelirimizdeki artış Türk ihracatçısının başarısını ve doğru pazarlama stratejilerini yansıtıyor. 2024/25 sezonunda 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” dedi.

Avrupa ülkeleri Türk üzümünde başı çekiyor

Avrupa ülkeleri, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Türkiye’nin en büyük pazarı olmaya devam ediyor. 2023/24 sezonunda Avrupa ülkeleri, toplamda 384 milyon dolarlık Türk üzümü satın aldı. AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 12,2 artarak 342 milyon dolardan 384 milyon dolara ulaştı. Avrupa’yı Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya takip ederken, bu bölgelere ihracat yüzde 27 artışla 49 milyon dolardan 63 milyon dolara yükseldi. Amerika kıtasına yapılan ihracat 21 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise 2,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2023/24 sezonunda toplamda 89 ülkeye kuru üzüm ihraç etti. İngiltere 123 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer alırken, Hollanda 64 milyon dolar ve Almanya 50 milyon dolarlık alımla Türkiye’nin önemli ihracat pazarları oldu. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Avustralya 26,5 milyon dolar, Japonya 25 milyon dolar ve Kanada 18 milyon dolarlık taleple öne çıktı.