

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmalarla sona erdi. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya rekabet ettiği oyunlar, unutulmaz anlara sahne oldu. Kapanış seremonisiyle birlikte spor dünyası, bu büyük organizasyonun kazananlarını konuşmaya başladı. Paris Olimpiyatları'nda hangi ülkenin kaç altın madalya kazandığı sorusu merak uyandırırken, Türkiye'nin 1984'ten bu yana ilk kez altın madalya kazanamadığına dikkat çekildi.

ABD ve Çin zirvede

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sayısında ABD ve Çin, 40'ar madalya ile zirveyi paylaştı. İki ülke arasındaki bu çekişme, oyunların en çok konuşulan konularından biri oldu. ABD, sporun birçok dalında üstün performans sergilerken, Çin de özellikle jimnastik, masa tenisi ve atletizmdeki başarılarıyla dikkat çekti.

Türkiye'nin performansı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı ancak 1984'ten bu yana ilk kez bir Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamadı. Bu sonuçla Türkiye, genel sıralamada 64. sırada yer aldı. Türk sporcuların madalya kazandıkları branşlarda gösterdikleri performans takdir toplarken, altın madalya eksikliği spor camiasında derin bir hayal kırıklığı yarattı.

İşte tüm altın madalya kazanan ülkeler listesi;

- ABD: 40

- Çin: 40

- Japonya: 20

- Avustralya: 18

- Fransa: 16

- Hollanda: 15

- Birleşik Krallık: 14

- Güney Kore: 13

- İtalya: 12

- Almanya: 12

- Yeni Zelanda: 10

- Kanada: 9

- Özbekistan: 8

- Macaristan: 6

- İspanya: 5

- İsveç: 4

- Kenya: 4

- Norveç: 4

- İrlanda: 4

- Brezilya: 3

- İran: 3

- Ukrayna: 3

- Romanya: 3

- Gürcistan: 3

- Belçika: 3

- Bulgaristan: 3

- Sırbistan: 3

- Çekya: 3

- Danimarka: 2

- Azerbaycan: 2

- Hırvatistan: 2

- Küba: 2

- Bahreyn: 2

- Slovenya: 2

- Tayvan: 2

- Avusturya: 2

- Hong Kong: 2

- Filipinler: 2

- Cezayir: 2

- Endonezya: 2

- İsrail: 1

- Polonya: 1

- Kazakistan: 1

- Jamaika: 1

- Güney Afrika: 1

- Tayland: 1

- Etiyopya: 1

- İsviçre: 1

- Ekvador: 1

- Portekiz: 1

- Yunanistan: 1

- Arjantin: 1

- Mısır: 1

- Tunus: 1

- Botswana: 1

- Şili: 1

- Saint Lucia: 1

- Uganda: 1

- Dominik Cumhuriyeti: 1

- Guatemala: 1

- Fas: 1

- Dominica: 1

- Pakistan: 1