İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin eğitim ve kültür diplomasisi kurumu olarak 2016'da kurulan Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okullar başarı hikayeleriyle öne çıkarken, öğrencilerin somut başarıları "Maarif Başarı Hikayeleri" adıyla kitaplaştırıldı.

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşunun 8. yılında Pakistan’dan ABD'ye, Kamerun’dan Bosna Hersek'e, Gürcistan’dan Avustralya’ya 52 ülkedeki öğrencilerini ulusal ve uluslararası sınav, yarışma, bilim fuarı, festivaller, sanat ve spor faaliyetlerinde ülke birincisi çıkaran TMV, bu başarıları "Maarif Başarı Hikayeleri" adlı kitapta bir araya getirdi.

Bilim ve teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak iyi insanlar yetiştirme gayesiyle yola çıkan Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Maarif Okulları, eğitim alanında okul içi ve dışı uygulamalarıyla adından söz ettiriyor.

Yerel milli kültürleri temel alıp evrensel nitelikleri esas alan özgün Uluslararası Maarif Programını uygulayan okullara yönetim ve toplumların artan talebi başarı hikayelerini de beraberinde getirdi.

Sekiz yıl içinde 6 kıta 52 ülkede 470 eğitim kurumu açarak 53 bin öğrenciye ulaşan TMV, en önemli öğrenci ve okul başarılarından oluşan 140 örneği, “ülkesi, okulu, öğrenci ismi ve derece aldığı sınav adı ve puanını” içerecek şekilde 160 sayfada bir araya getirdi.

Kitapta yer alan başarı örnekleri, Maarif öğrencilerinin lise ve üniversiteye giriş sınavlarında elde ettikleri birinciliklerden, ulusal ve uluslararası sınavlarda, sanat, spor, kültür, edebiyat, teknoloji festivallerinde ve bilim olimpiyatlarında kazandıkları altın madalyalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Türkiye Maarif Vakfının uluslararası eğitim alanında yarattığı etkiyi ve öğrencilerinin başarılarını gözler önüne seren bir eser olarak dikkati çeken "Maarif Başarı Hikayeleri" kitabı, vakfın geleceğin liderlerini ve başarılı bireylerini yetiştirme yolundaki kararlı adımlarını belgeliyor.

- Başarı örnekleri

Kitapta Maarif okulları öğrencilerinin çeşitli başarı hikayelerine yer verilirken, bunların arasında Irak genelinde yapılan Lise Bitirme Sınavı’nda 2023 yılının birincisi olan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu ile Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Ibrahim Qutaiba da bulunuyor. Irak’ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Oras Hirori de Temmuz 2023’te ülke genelinde düzenlenen tenis turnuvasında birinci oldu.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Paris’te düzenlenen Temmuz 2023 STEM Bilim Olimpiyatlarında en çok madalya ve ödül kazanan okullar arasında yer aldı. 7. Sınıf öğrencisi Kushtrim Kajoshi, bilim kategorisinde dünya ikinciliği elde ederken, 6 öğrenci de kodlama, bilim ve matematik alanlarında altın, gümüş ve bronz madalya aldı.

Kırgızistan Maarif Okulları 2023 Mezunu Seyitova Adelya Elimirbekovna, yüksek öğretim giriş sınavında ülke üçüncüsü olarak ödülünü Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan aldı.

Arnavutluk Maarif Okulları ailesinden, Harvard Üniversitesinde Owlypia Global Competition'da inovasyon ana temasıyla dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerle yarışan 10. sınıf öğrencileri Andia Jusufati ve Iva Marko, altın madalya; Brian Habibaj gümüş madalya, Anxhelo Gjovashi ve Jon Karapanxho bronz madalya aldı.

Etiyopya'da 9 eyaletin katıldığı 2023 münazara yarışmasında Etiyopya Maarif Okulu öğrencisi Fethiye Eshak ülkenin en iyi münazaracısı seçildi.

Kamerun Maarif Okulları öğrencisi Amogoui Mbide Eliette Ciarap, Kamerun 2022 Ortaokul Bitirme Sınavı ülke birincisi, Steve Ryder Nana Fokou ise dördüncüsü oldu.

Mali'de yapılan 2022 BAC sınavında Mali Maarif Okulları öğrencisi Neissa Alıdou ülke ikinciliği, Fatoumata Tatcher Traore ise ülke üçüncülüğü elde etti.

Dünyanın en geniş kapsamlısı olarak 63 ülkeden 1800'den fazla öğrencinin katıldığı, 2022'de ABD'de yapılan uluslararası bilim ve mühendislik fuarı olan ISEF'te Pak-Türk Maarif Okulu'ndan Karaçi Kız Lisesi 12. sınıf öğrencileri Talia Gülsüm ve Umre Gülsüm, Himalaya sediri ağacından doğaya zarar vermeyen deri üretme projesiyle fizik alanında dünya birinciliği kazandı.

ABD’de 2023’te yapılan Eğitim Yetenek Testi (SAT) sınavında New Jersey’deki Maarif Okulu öğrencisi Ayşe Kaplan, 800 toplam puan üzerinden 780, Semanur Kılıç ise 760 puan alarak ABD genelinde yüzde 1’lik dilime girdi.

Senegal Maarif Okulları öğrencisi Aminata Dieye, ülkenin en prestijli sınavlarından Concours General'de İngilizce alanında Haziran 2023’te ülke birincisi olarak ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aldı.

Saraybosna Uluslararası Maarif Okulları 4. sınıf öğrencisi Tesnim Maksumic, 17 Mart 2024'te yapılan Bosna Hersek Yüzme Kış Devlet Şampiyonası’nda 5 branşta da birincilik elde etti. Maksumic, 50 metre kelebek, 50 metre serbest yüzme, 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest yüzme ve 100 metre kelebek kategorilerinde birincilik madalyalarını alarak gösterdiği olağanüstü başarıyla Bosna Hersek devlet şampiyonu oldu.

Romanya Bükreş Maarif Okulu münazara takımı Ekim 2022'de Dubai'de düzenlenen Uluslararası Münazara Yarışmasına katıldı. Öğrenciler Cezara Toader ve Mariam Bechnak en iyi konuşmacı ödülünü kazandı.

Moritanya Maarif Şehit Furkan Akyol Erkek Lisesinde burslu okuyan Halid Muhammed Sidi Ahmet, lise bitirme sınavında ülke birincisi olurken yükseköğrenim için Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesini seçti.