Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi’nde, motosiklet sporunun önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. 2024 sezonunda ulusal ve uluslararası arenada üstün başarılar gösteren sporcular ve kulüpler, ödüllerini törenle aldı.

Törende motor sporlarının yıldızları bir araya geldi

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu gibi önemli isimlerin katıldığı ödül töreninde, sporcuların kazandıkları başarılar büyük takdir topladı. Ayrıca, vefat eden TMF eski başkanı Bekir Yunus Uçar, anısına hazırlanan video ile yad edildi.

Mehmet Sadık Vefa: "Başarılarımıza yeni bir boyut ekleyeceğiz"

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, zorlu bir yılın ardından elde edilen başarıları vurgulayarak, "Ay-Yıldızlı bayrağımızı yüzlerce sporcumuz gururla temsil etti. 160 madalya kazandık ve Toprak Razgatlıoğlu'nun ikinci dünya şampiyonluğuyla gururlandık. Bundan sonra yapacaklarımızla daha büyük başarılara imza atacağız" dedi. Vefa, birlik ve beraberlikle daha büyük hedeflere ulaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Amacımız motosikleti sevdirmek"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, gençleri spora teşvik etmeye devam ettiklerini belirterek, "Motosiklet sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak adına belediye olarak motosiklet kursları açmayı hedefliyoruz. Bu sporun yayılmasında sporcularımız önemli rol oynuyor. Bu başarılar, bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Basın ve kurumlara teşekkür plaketi

Törende basın mensuplarına da teşekkür ödülleri verildi. Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve TRT Spor’a ödüllerini TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke takdim etti. Ayrıca motosiklet sporuna verdikleri desteklerden dolayı Yamaha Türkiye, Honda Türkiye, Kayo Türkiye, Anlas, Moted ve Motoder gibi kurumlara teşekkür plaketi sunuldu.