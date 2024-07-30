Nüfus projeksiyonları ve senaryolar

Bu projeksiyonlar, Türkiye'nin nüfus yapısında meydana gelen değişimler ve TÜİK'in revizyon politikası gereğince, 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak yenilendi. Araştırma, doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği varsayımıyla, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayanıyor.

Ana senaryo

Türkiye nüfusunun 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olduğu belirtiliyor.

Nüfusun 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye ve 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.

2050'li yılların ortalarına kadar nüfusun artacağı, sonrasında ise azalmaya başlayacağı öngörülüyor.

2100 yılında nüfusun 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

Düşük senaryo

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceği varsayımıyla, Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

2100'de nüfusun 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Yüksek senaryo

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağı varsayımıyla, Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörülüyor.

TÜİK'in projeksiyonları, Türkiye'nin gelecekteki demografik yapısının nasıl şekilleneceğine dair önemli bilgiler sunuyor ve çeşitli senaryolara göre nüfus artış ve azalış eğilimlerini ortaya koyuyor.