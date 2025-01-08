Obezite, modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam tarzı ve artan stres nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Türkiye’de her 3 kişiden birinin obez olması, toplum sağlığını tehlikeye atıyor.

Türkiye obezitede Avrupa birincisi

Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yaman, son araştırmalara göre Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu vurguluyor. Obezite, basitçe vücutta sağlığı bozacak ölçüde yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bu oran erkeklerde vücut ağırlığının yüzde 25’i, kadınlarda ise yüzde 30’unu aştığında tehlike çanları çalmaya başlıyor.

"Obezitenin belirlenmesinde en yaygın kullanılan yöntem, vücut kitle indeksi (VKİ) ile yapılır. VKİ 30 ve üzerindeyse obez, 40’ın üzerindeyse morbid obez olarak sınıflandırılırız" diyen Yaman, bel çevresinin de nadir de olsa bir ölçüt olduğunu belirtti. Kadınlarda bel çevresi 88 cm, erkeklerde ise 102 cm’yi geçtiğinde obezite tehlikesi söz konusu oluyor.

Yandaş hastalıklara yol açıyor

Obezite, sadece fazla kilolarla sınırlı değil, birçok ölümcül hastalığa da zemin hazırlıyor. Doç. Dr. Yaman, "Obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve eklem rahatsızlıkları, uyku apnesi, kısırlık gibi birçok hastalığa yol açabilir. Bu nedenle obezite bir kozmetik sorun değil, ciddi bir halk sağlığı sorunudur" diye ekledi.

Obezite tedavisinde öncelikle hastanın detaylı analizlerden geçirilmesi gerektiğini belirten Yaman, organik bir sebep veya ilaç kullanımından kaynaklanan bir durum olup olmadığının araştırılmasının önemine dikkat çekti. Sorun bulunmadığında diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerinin önerildiğini, ancak bu yöntemlerle başarı sağlayamayan hastalarda cerrahi müdahalelere başvurulabileceğini belirtti.

Obezite ameliyatında başarı oranı yüksek

Doç. Dr. Yaman, obezite cerrahisinde başarı oranlarının yüksek olduğunu ifade etti. "Ameliyat olan hastalar genellikle 2 gün hastanede yatar ve 3’üncü gün taburcu edilir. Hastalarımıza ağrı kesici verilmez ve kısa sürede yürüyüşe başlamaları önerilir" dedi. Masa başı çalışanların genellikle 7-10 gün içinde işlerine döndüğünü belirten Yaman, uygun hasta seçimi ve doğru tedavi yöntemleriyle yüzde 80-90 oranında tam iyileşme sağlanabileceğini söyledi.

Ancak hastaların ameliyat sonrası doğru yaşam alışkanlıklarını sürdürememesi durumunda yüzde 10’unun kilo geri alabileceği uyarısında bulundu. Ameliyat sonrası hastaların su tüketimine dikkat etmesi, alkol ve gazlı içeceklerden kaçınması, günlük yarım saat egzersiz yapması gerektiğinin altını çizdi.

Profesyonel bir ekip ile başarı mümkün

Obezite tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın şart olduğunu belirten Yaman, profesyonel bir ekibin bu süreçte önemli rol oynadığını ifade etti. Yurt dışı ve şehir dışından gelen hastaların takip süreçlerinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, ekibine teşekkürlerini iletti.