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Organizasyonun açılış seremonisine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuların yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aşırtmalı aba, kapışmalı aba ve karakucak branşlarında düzenlenen şampiyona, 31 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Şampiyonada 44 ilden 2 bin 480 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan sahada düzenlenen organizasyonda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış seremonisi yapıldı.

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