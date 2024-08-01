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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında elendi. Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan takım, 8.05.18'lik dereceyle genel sıralamada 16. oldu ve finale kalamadı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleşen yarışta, Türk takımı serisinde 8. sırada yer aldı. Yarı finalde yer alamayan takım, olimpiyat macerasına bu yarışla son verdi​.

Editör: Engin Keskin