Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında elendi. Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan takım, 8.05.18'lik dereceyle genel sıralamada 16. oldu ve finale kalamadı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleşen yarışta, Türk takımı serisinde 8. sırada yer aldı. Yarı finalde yer alamayan takım, olimpiyat macerasına bu yarışla son verdi​.

🇹🇷4x200m Serbest Kadın Bayrak Takımımız, yarışını 8. sırada tamamladı.



Sporcularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.



🏊‍♂️Ela Naz Özdemir

🏊‍♂️Gizem Güvenç

🏊‍♂️Ecem Dönmez

🏊‍♂️Zehra Duru Bilgin pic.twitter.com/a97inUfYGm — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024