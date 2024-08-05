Ipsos, Paris 2024 Olimpiyatları ile ilgili bireylerin görüş, tutum ve davranışlarını içeren bir araştırma raporu yayımladı. Çalışma, dünya çapında 33 ülkede gerçekleştirildi ve Türkiye'deki katılımcıların da görüşlerine yer verildi.

Olimpiyatlara ilgi ve genel görüşler

Araştırmada ilk olarak katılımcılara “Paris Yaz Olimpiyatlarıyla ne kadar ilgilisiniz?” sorusu yöneltildi. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kıyasla ilginin çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Türkiye’deki bireylerin ilgisi ise yüzde 56 ile önceki olimpiyatlara benzer seviyede kaydedildi.

"Paris Olimpiyatları’nın Dünya’nın bir araya gelmesi için önemli bir fırsat olacak" ifadesine katılım oranı dünya genelinde yüzde 75 olarak belirlenirken, Türkiye’de bu oran yüzde 78 oldu. Ancak, bu oran Tokyo Olimpiyatları’na göre 3 puan azaldı. En düşük katılımı gösteren ülkeler Japonya ve Fransa oldu.

"Olimpiyatlar ülkemi bir araya getirir" ifadesine katılım oranı dünya genelinde yüzde 72 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 77 ile genel ortalamanın üzerinde yer aldı. Avrupa ülkelerinde bu görüşe katılım daha düşük oldu.

Katılımcılara "Olimpiyat takımlarımız ülkemle gurur duymamı sağlıyor" ifadesine ne derece katıldıkları sorulduğunda, her 10 kişiden 8’i olimpiyatlara katılan takımlar sayesinde ülkeleriyle gurur duyduklarını belirtti. Türkiye’de bu oran ülkeler ortalamasının üzerinde bulunuyor. Avrupa ülkelerinde ise bu konuda olumlu görüş bildirenlerin oranı daha düşük.

Voleybol ve Okçuluk ilgisi dikkat çekti

Araştırma, ülkelerin başarılı olduğu veya daha çok ilgi gösterdiği spor dallarına göre farklılıklar gösteriyor. Türkiye Kadın Voleybol Takımı’nın başarısından dolayı, bu yılki olimpiyatlarda Türkiye’de en çok ilgilenilen spor dalı voleybol olarak öne çıktı. İlgi duyulan diğer spor dalları ise futbol ve basketbol oldu. Ayrıca, okçuluk alanındaki başarıdan dolayı Türkiye’de diğer ülkelere göre okçuluk ilgisi daha yüksek.

Araştırmanın metodolojisi

Araştırma, 24 Mayıs – 7 Haziran 2024 tarihleri arasında Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 33 ülkede gerçekleştirildi. Örneklem, çoğu ülkede 16-74 yaşları arasında ve Kanada, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 18-74 yaşları arasındaki 24 bin 531 yetişkini kapsıyor. Araştırmaya Ipsos Online Panel üzerinden bazı ülkelerde 1000, Türkiye dahil bazı ülkelerde de 500 kişi katıldı. Türkiye’deki örneklem daha çok şehir merkezinde yaşayan, eğitimli ve daha yüksek gelirli vatandaşları kapsıyor.