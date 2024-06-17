Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 606 bin 905 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 1 artarak 391 bin 932 adede ulaştı.

2024'ün ilk 5 ayında otomobil satışları yüzde 10 artarken, ithal otomobil satışları yüzde 16 artış gösterdi. Yerli otomobil satışları ise yüzde 2 düşüş kaydetti.

İhracatta artış devam ediyor

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 adede ulaştı. Otomobil ihracatı ise yüzde 2 artış gösterdi.

Pazar büyüdü, kapasite kullanımı yüzde 75

2024'ün ilk 5 ayında toplam pazar yüzde 5 artarak 491 bin 482 adede çıktı. Otomobil pazarı ise yüzde 10 büyüyerek 375 bin 97 adet oldu. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç grubunda üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 azaldı. Aynı dönemde ticari araç pazarı yüzde 8, ağır ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 küçüldü.

İhracatta Euro bazında artış

Uludağ İhracatçı Birlikleri'ne göre, 2024'ün ilk 5 ayında toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3, Euro bazında ise yüzde 2 artarak sırasıyla 15,1 milyar dolar ve 13,8 milyar euro olarak gerçekleşti.

Yerli üretim payları

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 33 olarak kaydedildi.