Türkiye, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen ve 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.”
Saldırıda 12 asker yaşamını yitirdi
Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen saldırıda 12 asker hayatını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.