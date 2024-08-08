Yüksekova'da görev için konakladığı İpekyolu Caddesi'ndeki otelde sabah kahvaltısına inmeyen Sadioğlu’nun (53) arkadaşları, kendisinden haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi. Otele gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Sadioğlu’nu hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Sadioğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından Sadioğlu’nun cenazesi, savcılığın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sadioğlu ve arkadaşlarının otelde bir gün önce konakladıkları belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun kalp krizi sonucu vefatından derin üzüntü duyduğumu belirtiyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.