şladı. Peki, Türkiye Petrolleri kime ait ve Zülfikarlar Holding’in sahibi İsfendiyar Zülfikari nereli?

Türkiye Petrolleri sahibi kim?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1954 yılında kamu iktisadi teşekkülü olarak kurulmuş ve Türkiye adına petrol ile doğal gaz keşfi, üretimi ve dağıtımı yapmak amacıyla faaliyet göstermeye başlamıştı.

Günümüzde Türkiye Petrolleri’nin dağıtım faaliyetlerini sürdüren TP Petrol Dağıtım A.Ş., yaklaşık 307 bin metreküp depolama kapasitesi ve 800’ü aşkın akaryakıt istasyonu ile Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olarak biliniyor.

Özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında tüm hisseler Zülfikarlar Holding tarafından devralındı. Böylece şirket artık özel sermaye yönetimi altında faaliyet göstermektedir.

Zülfikarlar Holding ve sahibi İsfendiyar Zülfikari

Zülfikarlar Holding, Türkiye Petrolleri’nin güncel sahibi olarak tanınıyor. Holdingin sahibi İsfendiyar Zülfikari, iş dünyasında köklü bir isim olarak biliniyor.

Holding ve sahibi, özellikle Türkiye Petrolleri’nin özelleştirilmesi sonrası sektörde dikkat çeken isimler haline geldi.

Türkiye Petrolleri hakkında kısa bilgiler

Kuruluş: 1954

Kuruluş amacı: Türkiye adına petrol ve doğal gaz keşfi, üretimi ve dağıtımı

Depolama kapasitesi: 307 bin metreküp

Akaryakıt istasyonu sayısı: 800+

Yönetim: Zülfikarlar Holding (2016’dan itibaren)

İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ KİMDİR?

Zülfikarlar Holding’in sahibi İsfendiyar Zülfikari, 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

1999’da Boston College Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Zülfikari, 2005’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sermaye Piyasaları dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Aile şirketi olan Zülfikarlar Holding’de 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan ünlü iş insanı, aynı zamanda Türkiye Petrolleri A.Ş.’nin de sahibidir.

Azerbaycan kökenli olan Zülfikarlar Ailesi sonrasında İstanbul’a yerleşmiştir.

Grubun yatırım alanları arasında kimya, enerji, lojistik ve finans sektörleri bulunmaktadır.