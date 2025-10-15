Türkiye, Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda play-off yarı finali için avantaj yakaladı. İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri ve maç tarihleri.

Türkiye’nin play-off avantajı

A Milli Takım, Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek grup ikinciliği yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finali için sadece 1 puan ile turu garantileyebilecek durumda.

Yarı finalde muhtemel rakipler belli oldu

Milli Takım, play-off yarı finalinde tek maç üzerinden ev sahibi olacak. Yarı finalde karşılaşma ihtimali en yüksek ülkeler şunlar:

İsveç

Moldova

Kuzey İrlanda

Galler

Romanya

Kuzey Makedonya

San Marino

Final turundaki olası rakipler

Yarı finalde rakibini geçen A Milli Takım’ın play-off final turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Çekya

İskoçya

Macaristan

Romanya

Slovakya

Polonya

Arnavutluk Bizim Çocuklar Gürcistan’a fark attı İçeriği Görüntüle

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında: