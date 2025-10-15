Türkiye, Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda play-off yarı finali için avantaj yakaladı. İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri ve maç tarihleri.
Türkiye’nin play-off avantajı
A Milli Takım, Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek grup ikinciliği yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finali için sadece 1 puan ile turu garantileyebilecek durumda.
Yarı finalde muhtemel rakipler belli oldu
Milli Takım, play-off yarı finalinde tek maç üzerinden ev sahibi olacak. Yarı finalde karşılaşma ihtimali en yüksek ülkeler şunlar:
-
İsveç
-
Moldova
-
Kuzey İrlanda
-
Galler
-
Romanya
-
Kuzey Makedonya
-
San Marino
Final turundaki olası rakipler
Yarı finalde rakibini geçen A Milli Takım’ın play-off final turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
-
Çekya
-
İskoçya
-
Macaristan
-
Romanya
-
Slovakya
-
Polonya
-
Arnavutluk
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında:
-
Yarı final: 26-28 Mart 2026
-
Final turu: 29-31 Mart 2026