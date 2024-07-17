Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve nükleer enerji projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sinop'ta ikinci nükleer santral için Rusya, Trakya'da planlanan nükleer santral için ise Çin'in avantajlı olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük adımlar attığını vurguladı.

Sinop’ta Rusya, Trakya’da Çin

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji projelerinin Sinop ve Trakya’daki yeni santrallerle devam edeceğini duyurdu. Sinop’ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya'nın avantajlı olduğunu belirten Bayraktar, "Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Sinop’ta lisanslama çalışmaları tamamlanacak. Akkuyu NGS'yi inşa eden ekip, Sinop'ta da görev alacak" dedi.

Trakya’da Çinli ortak

Trakya’da planlanan nükleer santral için Çin ile uzun süredir görüşmeler yapıldığını belirten Bayraktar, "Çin Devlet Başkanı ile Astana’da bu konuyu görüştük. Çinli SPIC firması ile Trakya'daki nükleer santral için müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Nadir toprak elementleri ve Çin

Eskişehir Beylikova'da bulunan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi hakkında da konuşan Bayraktar, "Rezervin büyüklüğü kadar, hangi elementlerin ne saflıkta işleneceği de önemli. Çin bu alanda çok ileri ve doğal bir partner olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Hedef yüzde 20 nükleer enerji

Türkiye’nin nükleer enerji hedefleri hakkında bilgi veren Bayraktar, "Akkuyu NGS, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. 2050 yılına kadar enerjimizin en az yüzde 20’sini nükleerden karşılamayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye, uzun vadeli enerji planında 2050 yılına kadar 20 GW nükleer enerji kurulumuna ulaşmayı amaçlıyor.

Geleceğin nükleer santralleri

Sinop Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS'nin ikizi olarak planlanıyor ve toplam 4,8 GW kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. Trakya İğneada Nükleer Santrali'nin ise Çinli SPIC firması tarafından inşa edilmesi bekleniyor ve 4 reaktörlü olması planlanıyor. Ayrıca, önümüzdeki 20-30 yıl içinde 5 GW civarında küçük modüler reaktörlerin (SMR) de kurulması planlanıyor.