228 bin 604 megavatsaatlik üretimle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan rüzgar enerjisi, ülkenin günlük elektrik üretiminin %22,5'ini karşıladı.

Rüzgarın gücüyle elektrik ihtiyacının çeyreği karşılandı!

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, 29 Haziran'da toplam 1 milyon 16 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi ve bunun 228 bin 604 megavatsaati rüzgar santrallerinden elde edildi. Bu rekor üretim, bir önceki rekor olan 7 Ocak tarihindeki 218 bin megavatsaatlik üretimi de geride bıraktı.

Rüzgar enerjisi liderliğe oturdu

Dün en yüksek elektrik tüketiminin yaşandığı saat 15.00'te 47 bin 573 megavatsaat, en düşük tüketimin yaşandığı saat 06.00'da ise 35 bin 233 megavatsaat elektrik tüketildi. Üretimde rüzgar enerjisi ilk sırada yer alırken, onu ithal kömür ve linyit santralleri takip etti.