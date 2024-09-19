Türkiye, Rüzgar Enerjisini Hamburg'da Tanıtıyor!

Rüzgar enerjisinin en önemli küresel buluşma noktalarından biri olan WindEnergy Hamburg Fuarı, Türkiye'nin enerji devlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin rüzgar gücü Hamburg'da

24-27 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek WindEnergy Hamburg Fuarı, dünya çapında temiz enerji sektörünün liderlerini bir araya getiriyor. Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı kümelenme adresi olan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), üye firmalarıyla birlikte bu önemli etkinlikte yer alacak. Rüzgar enerjisinde büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye, fuarda gücünü bir kez daha uluslararası arenada sergileyecek.

Dünyada 12’inci, Avrupa'da 5’inci sırada

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye’nin rüzgar enerjisi alanındaki başarılarına dikkat çekerek, Ağustos 2024 itibarıyla 12 bin MW'ı aşan kurulu gücüyle Türkiye’nin dünyada 12’nci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer aldığını vurguladı. “Bu başarıyı daha da ileri taşımak ve global pazarda Türk firmalarının etkinliğini artırmak için WindEnergy Hamburg Fuarı büyük bir fırsat sunuyor,” diyen Kalaycı, Türkiye’nin potansiyelini tanıtma hedefinde olduklarını belirtti.

Fuardan yüksek beklentiler

ENSİA'nın sektörün her aşamasında yer alan birçok kurumsal üyeye sahip olduğunu ifade eden Kalaycı, "Rüzgar enerjisinde Türkiye'nin potansiyelini global pazara tanıtmak ve sektörümüzün ana ve yan sanayisinde üretim yapan firmalarımızla fuardan önemli kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi. Kalaycı, WindEnergy Hamburg’un Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründeki yerini daha da güçlendireceğini ifade ederek, fuardan yüksek beklentileri olduğunu belirtti.

ENSİA üyeleri fuarın B Holü'nde yer alacak

Fuarda, 40 ülkeden 1.500’den fazla şirket ve 40.000’den fazla profesyonel ziyaretçi yer alacak. ENSİA Pavilyonu ise B Holü'nde konumlanacak ve Türkiye'nin önde gelen enerji firmaları ziyaretçilerle buluşacak. Bu kapsamda; Enisolar, Hamax, Gülermak, Tibet Makina, Kompotek Kompozit, Trio Kompozit, EnconIQ, GENBA, Ateş Çelik, Bureau Veritas, Eneres Enerji, Xgen ve Arnes Europe gibi sektörde öncü firmalar, Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki yerini daha da ileri taşımak için fuarda önemli temaslarda bulunacak.