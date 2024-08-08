Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Attar, Türkiye'deki sağlık sektörünün uluslararası arenadaki payını artırmak amacıyla düzenlenen 2. Expo Health Tourism ve 2. Expo Health Care fuarlarının 3-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu.

5 milyar dolarlık hedef

Sabuhi Attar, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında yeni projelerle büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, bu sektördeki yıllık getirinin 5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Attar, yapılan çalışmaların Türkiye'nin sağlık turizminde dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir ülke olmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Fuar hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Attar, fuarlarla ilgili hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi. Sağlık turizmi alanında dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Expo Health Tourism ve Expo Health Care fuarlarının, Türkiye'nin sağlık turizmi vizyonunu global platformda daha da güçlendireceği öngörülüyor.