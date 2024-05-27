Türkiye, maliyet avantajı, turizm potansiyeli ve yüksek kaliteli sağlık hizmetleriyle uluslararası sağlık turizminde hızla yükseliyor.

Antalya ve Temmuz ayı öne çıkıyor

Tedavi amacıyla Türkiye'ye gelen hastaların büyük kısmı Antalya'yı ve temmuz ayını tercih ediyor. Kitle turizmiyle gelen bir turistin bıraktığı ortalama gelir 750-800 dolar iken, sağlık turizmi amacıyla gelen turistin bıraktığı gelir 8500 dolara kadar çıkıyor. Bu da sağlık ve turizmin ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor.

Dünya sağlık turizmi pazarı

Dünya Turizm Örgütü'nün araştırmasına göre, 2013 yılında sağlık turizmi sektörü 100 milyar doları aşmıştır. Türkiye, bu alanda Güney Kore, Hindistan, Meksika, Tayland, İsrail, Malezya ve Brezilya gibi ülkelerle birlikte en gözde destinasyonlar arasında yer alıyor.

Uluslararası hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2008 yılında Türkiye'ye tedavi için gelen uluslararası hasta sayısı 74 bin 93 iken, bu sayı 2012 yılında 261 bin 999’a yükselmiştir. Türkiye'ye en çok Almanya, Libya ve Rusya’dan hasta gelmektedir. 2012 yılında sağlık turistlerinin %65’i medikal turist olarak hastanelerimize başvurmuştur. Medikal turistlerin büyük çoğunluğu Libya, Almanya ve Irak’tan gelmektedir. Almanya’dan gelen hasta sayısının fazlalığı ise oradaki gurbetçilerden kaynaklanmaktadır.

Sağlık turizminin tercih nedenleri

Türkiye'ye gelen uluslararası hastaların tercih sebepleri arasında coğrafi komşuluk ve akrabalık bağları, sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ülkelerden kaçış, altyapı ve sağlık çalışanı yetersizliği olan ülkelerden gelenler ve sağlık sigortalarının kapsamının yetersiz olduğu ülkeler bulunmaktadır. Özellikle Amerika’daki yüksek maliyetler nedeniyle sigortasız kişilerin Türkiye’yi tercih etmesi dikkat çekiyor. Türkiye'ye gelen hastalar genellikle Antalya ve İstanbul'u ve özellikle göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji ile iç hastalıkları kliniklerini tercih etmektedir.

En çok tercih edilen branşlar

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik dallar şu şekildedir: kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz.

Sağlık turzimi verilerine göre

2021

Sağlık hizmeti alan hasta sayısı: 729.592

Elde edilen gelir: 2.016.262 bin ABD Doları

2022

Sağlık hizmeti alan hasta sayısı: 1.381.807

Elde edilen gelir: 2.206.750 bin ABD Doları

2023

Sağlık hizmeti alan hasta sayısı: 1.538.643

Elde edilen gelir: 3.006.092 bin ABD Doları

2024 (İlk Çeyrek):

Sağlık hizmeti alan hasta sayısı: 428.072

Elde edilen gelir: 849.663 bin ABD Doları