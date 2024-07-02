Nevşehir Belediyesi sporcuları, Bolu’da düzenlenen Minikler ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi. Gerede Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 32 ilden yaklaşık 600 sporcu ve antrenör katıldı.

Şampiyonada, Nevşehir Belediyesi sporcularından Hatice Kızmaz U15 Kadınlar Kategorisi 55 kg sıkletinde Türkiye üçüncüsü, Yasin Mert Gülen U15 Erkekler Kategorisi 81 kg sıkletinde Türkiye ikincisi, Furkan Özer U15 Erkekler Kategorisi 96 kg sıkletinde Türkiye ikincisi ve Mustafa Erdoğmuş U15 Erkekler Kategorisi 102 kg sıkletinde Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada toplamda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcularımız madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Minikler ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Nevşehirli sporcular ve Antrenörleri Burak Erdoğan’ı tebrik etti.