Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Ali Tayyar, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Üst Minik Erkekler müsabakalarında 63 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Ali Tayyar ve Mirzan Zorbey Tayyar, 26 Haziran-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Üst Minik Erkekler Ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında Kayseri’yi gururlandırdı. Muhammet Ali Tayyar, 63 kiloda Üst Minik Erkekler müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olurken Mirzan Zorbey Tayyar ise 48 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Spor Kulübünün sporcularının başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Sporcularımızı ve Boks Antrenörümüz Fatih Töme hocamızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise “Bizlere daha konforlu imkanlar sağlayarak daha sağlıklı bir ortamda spor yapmamıza vesile olan ve her zaman sporcuların yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz. İnşallah sporcularımız daha nice başarılar elde ederek, bizleri gururlandıracağına inancım sonsuz. Amacımız; Milli takım kadrosunda yer alacak sporcular yetiştirmektir” diye konuştu.

Şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar’ın ve Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir payı olduğunu söyleyen sporcular da desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.