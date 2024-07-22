Türkiye Satranç Birinci Ve İkinci Lig Kazananları Belli Oldu!

Denizli, 15-21 Temmuz 2024 tarihlerinde satranç tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Lig'lerinde, zorlu mücadelelerin ardından şampiyonlar belli oldu. Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü, Bursa Deneyim Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ilk üç sırayı aldı ve gelecek yıl Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’ne katılma hakkı kazandı. İkinci Lig’de ise şampiyon Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü olurken, Moda Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü ve Akçakoca Kültür Sanat Satranç Eğitim ve Spor Kulübü ilk dörtte yer aldı ve bir üst lig olan Türkiye Satranç Birinci Ligi’ne terfi etti.

Uluslararası katılım ve rekabet

Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde 25 takım, 19 farklı ülkeden 37’si yabancı ve 79’u ünvanlı toplam 320 sporcu mücadele etti. Pamukkale Satranç Salonu’nda gerçekleştirilen İkinci Lig’de ise 32 takım, 11 farklı ülkeden 27’si yabancı ve 55’i ünvanlı toplam 368 sporcu yer aldı. Bu zorlu yarışların ardından, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası devam edecek.

"Büyük bir başarı öyküsü oluşturduk"

Ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "2024 Türkiye Birinci ve İkinci Lig’lerini başarıyla tamamladık. 9 tur süren liglerimizde zorlu mücadelelere tanık olduk. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederken, şampiyon takımları ve sporcuları tebrik ediyorum," dedi. Tulay, satranç sporunda uluslararası düzeyde büyük başarılara imza atıldığını vurgulayarak, “Satranç disiplin ve özveri gerektirir. Yatırımlarımızla büyük bir başarı öyküsü oluşturduk. Sporcularımız ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.