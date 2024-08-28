The Eurasian Times'da yayınlanan yeni bir analiz, Türkiye'nin savunma alanındaki hızlı ilerleyişini ve uluslararası pazarda nasıl önemli bir oyuncu haline geldiğini vurguladı. Analiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk savunma sanayisinin büyük bir ivme kazandığını ve Ankara'nın uluslararası arenada kendisini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdığını belirtti.

Türk silahları dünyanın dikkatini çekiyor

Analizde, Türkiye'nin Bayraktar TB-2 ve Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçları (TİHA) ile uluslararası savunma pazarında önemli bir yer edindiği ifade edildi. Son dönemde Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Maldivler ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin, Türk silahlarına olan ilgisi arttı. Özellikle Endonezya'nın 45 Atmaca gemisavar füzesi ve 12 ANKA insansız hava aracı siparişi vermesi, Türkiye'nin savunma teknolojilerinin küresel anlamda ne kadar dikkat çektiğini gösteriyor.

Türkiye'nin savunma ihracatındaki büyüme

Analizde, Türkiye'nin son dört yılda savunma ihracatını yüzde 106 oranında artırdığına dikkat çekildi. Bayraktar TB-2'nin şu anda 33 ülke tarafından kullanıldığı ve 750 bin uçuş saati başarıyla tamamladığı belirtiliyor. Ayrıca, Baykar'ın 2023 yılında 1,76 milyar dolarlık rekor bir ihracat gerçekleştirdiği vurgulandı.

Batı'nın teknolojisini dünyaya sunan Türkiye

The Eurasian Times, Türk dronelarının Batılı ülkelerin kendilerine sakladığı gelişmiş teknolojileri dünyanın dört bir yanındaki küçük ordulara sunduğunu belirtti. Analize göre, Türkiye'nin savunma sanayisi, Batı'nın sınırlı erişim sağladığı teknolojileri daha geniş bir pazara sunarak önemli bir fark yaratıyor.

Erdoğan döneminde ivme kazanan savunma sanayi

Türkiye'nin savunma sanayisinin 1980'lerden bu yana inşa edildiği, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde büyük bir ivme kazandığı ifade ediliyor. Türkiye, 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek, Avrupa'nın gelişmekte olan savunma ve güvenlik mimarisinde yeniden önemli bir oyuncu haline geldi.