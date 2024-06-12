Türkiye, kişi başına düşen günlük sigara tüketim adediyle 17,1 sigarayla dünya birincisi oldu. Bu üzücü rekoru Yunanistan 15,7, İsrail 15,5, Japonya ve Avusturya ise 15,4 ile takip ediyor.

Sigarayı bırakmak için kullanılan elektronik sigaraların da en az sigara kadar zararlı olduğu uzmanlar tarafından uyarılıyor. Uzmanlar, elektronik sigaraların "ağır solunum yetmezliği ve akciğer hasarına yol açtığı" konusunda uyarıda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu. Sigarayı bırakmak için farklı yöntemler denemek yerine kararlı olmak gerektiğini belirten uzmanlar, sigara içenlerin sayısının Türkiye'de 15 milyondan fazla olduğunu vurguluyor.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi raporuna göre Türkiye, sigara kullanımında Bulgaristan'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. AB ülkelerinde sigara kullanma ortalaması ise yüzde 18,4.

Sigara içicilerinin büyük bir kısmının sigaraya çocukluk ve ergenlik döneminde başladığı belirtiliyor. Sigara içicilerinin %70'inin 18 yaş civarında başladığını ve düzenli sigara içmeye başlayanların da birkaç yıl içinde günlük sigara içimini önemli oranda artırdıklarını biliyoruz.

Sigara ve tütün ürünlerinin yol açtığı zararlara dikkat çeken uzmanlar, bu ürünlerin üreticilerinin "çok uluslu tütün şirketleri" olduğunu ve bu firmaların "savaşlardan çok daha fazla insanı öldürerek bir ölüm makinası gibi çalıştıklarını" vurguluyor.