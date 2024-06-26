İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, İstanbul'da düzenlediği toplantıda iş ortakları brokerlarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, İstanbul'da iş ortakları olan brokerlarla buluştu. 95 firma ve 200'den fazla katılımcıyla gerçekleşen toplantıda, yeni iş fırsatları ve hedefler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Broker şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılım sağladığı toplantıda ayrıca Türkiye Sigorta'nın broker ve acente çalışanlarına yönelik konut sigortalarında yüzde 40, sağlık sigortaları ve kasko sigortalarında yüzde 20 indirim kampanyasının detayları da paylaşıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta'nın yılın ilk 4 ayında broker kanalında en yüksek üretimi gerçekleştirdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, 2024 sonunda hedeflerinin kanaldaki üretimlerini iki katına çıkartmak olduğunu vurguladı.

Çakmak, Türkiye Sigorta'nın 2024'te de sektörün lideri ve piyasa yapıcısı olduğunun altını çizerek sağlıklı büyümelerini iş ortakları brokerlarının katkılarıyla sürdüreceklerini ifade etti.

- "Brokerlarımızla birlikte büyüyüp, birlikte kazanacağız"

Türkiye Sigorta olarak 81 ilde sigortacılığın her alanında hizmet verdiklerine değinen Çakmak, "Asli görevimiz olan hasar durumunda ise güçlü finansal yapımızla hasar ödemelerini zamanında ve kolaylıkla yapıyor, avans ödemesi imkanı sağlıyoruz. Gücümüzü adımızdan ve değerli iş ortaklarımızdan alıyor, güçlü finansal yapımız ve sigortacılık tecrübemizle reasürans koruması alanında da öne çıkıyoruz." açıklamalarında bulundu.



Türkiye Sigorta'nın esnek çalışma anlayışla iş ortaklarının her zaman yanında olduğunu aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Her işi kendi şartları özelinde değerlendiriyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Doğru şartların oluştuğu her iş kolunda brokerlarımıza tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışıyor birlikte kazanıyoruz. Bu yaklaşımımızı önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz."