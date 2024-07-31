TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün yılın ilk yarısında 380 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiğini ve bu büyümede SEDDK'nın düzenlemelerinin büyük rol oynadığını belirtti.

2024 ilk yarı performansı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün 2024 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 81 oranında nominal büyüme kaydettiğini ve 380 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Gülen, özellikle son bir yılda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yönetmelik ve düzenlemelerin bu büyümeyi desteklediğini belirtti.

Gülen, SEDDK'nın son dönemde uyguladığı güçlü sermaye politikası sayesinde sigorta sektörünün her geçen gün daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Sektörün özkaynaklarının yüzde 130 oranında arttığını ve aktif büyüklüğünün 1.7 trilyon TL'yi aştığını vurguladı.

Gülen, hayat dışı branşlarda yüzde 81,3 oranında büyüme yaşandığını ve toplamda 337 milyar TL prim üretildiğini söyledi. Sağlık sigortalarında ise yüzde 100,4 oranında büyüme ile 63 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda da büyük bir ilgi olduğunu ve 6 ayda 19.4 milyar TL prim üretildiğini ifade etti.

Gülen, yangın ve doğal afet sigortalarında da önemli bir büyüme kaydedildiğini ve prim üretiminin yüzde 124,3 oranında artarak 57.8 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Zorunlu deprem sigortasında yüzde 44,8, ihtiyari deprem sigortasında ise yüzde 49,5 oranında büyüme yaşandığını belirtti.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Gülen, BES’in 20 yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve devlet katkısıyla fon büyüklüğünün 1 trilyon TL'yi aştığını belirtti. 2024 yılının ilk yarısında katılımcı sayısının 16,5 milyonu aştığını ve gönüllü BES tarafında yüzde 6 artış yaşandığını ifade etti. Fon büyüklüğünde ise yüzde 41 oranında bir büyüme kaydedildiğini söyledi.