Türkiye'nin sigorta ve hayat emeklilik sektöründe öncü şirketleri olan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılının ilk yarısında toplamda 11,2 milyar TL net kâr açıkladı. Her iki şirket de geçen yılın aynı dönemine göre büyük kâr artışları elde etti.

Türkiye Sigorta'nın başarısı

Türkiye Sigorta, 1 Ocak-30 Haziran 2024 döneminde 6 milyar 569 milyon TL net kâr elde ederek, net kârını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 129 oranında artırdı. Şirket, yılın ilk yarısında teknik kârını yüzde 106 oranında artırarak 7 milyar 988 milyon TL’ye yükseltti. Özsermaye kârlılığı ise yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkan Başarılar:

Net Kâr: 6 milyar 569 milyon TL yüzde 129 artış)

Teknik Kâr: 7 milyar 988 milyon TL yüzde 106 artış)

Özsermaye Kârlılığı: yüzde 72

Özsermaye: yüzde 36 büyümeyle 21 milyar TL

Türkiye Hayat Emeklilik'ten büyük artış

Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılının ilk yarısında net kârını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıkararak 4 milyar 653 milyon TL net kâr elde etti. Şirket, yılın ilk yarısında teknik kârını yüzde 20 oranında artırarak 2 milyar 143 milyon TL’ye çıkardı. Özsermaye kârlılığı ise yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkan Başarılar:

Net Kâr: 4 milyar 653 milyon TL (3 kat artış)

Teknik Kâr: 2 milyar 143 milyon TL yüzde 20 artış)

Özsermaye Kârlılığı: yüzde 75

Özsermaye: yüzde 22 büyümeyle 13 milyar 722 milyon TL