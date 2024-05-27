İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta'nın "İş Yeri Ekstra Sigortası" yenilenen içeriğiyle iş yeri sahiplerinin karşılaşabileceği birçok riske karşı çözümler sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, acentelere yetkiye düşmeden ve revizyon talep etmeden poliçelerini düzenleme imkanı sağlayan Türkiye Sigorta'nın "İş Yeri Ekstra Sigortası" ürününde izolasyon hasarları için 2 bin 500 lira olan teminat limiti olay başı 50 bin, yıllık da azami 100 bin liraya yükseltilirken, sprinkler sızıntısı teminatı 50 bin lira ile kapsama dahil edildi. Ayrıca ürün kapsamında teminat sağlanan 70'e yakın faaliyet kolunda riziko teftiş şartı aranmıyor.

"İş Yeri Ekstra Sigortası"nda yapılan yeniliklerle makine kırılması ve elektronik cihaz teminatlarında sigorta bedeli 20 milyon lira olurken, hareketli makineler ve taşınabilir elektronik cihazlar için sigorta bedeli 5 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca kazaen kırılma, raf devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, yakıt sızması, arızi inşaat işleri ve makine kırılmasına bağlı ürün bozulması risklerinin her biri ise 250 bin liraya kadar güvence altına alınabiliyor.

Komşuluk/kiracılık mali mesuliyet teminat limiti 12,5 milyon lira olarak güncellenen üründe işveren sorumluluk teminatı limiti kişi başı 2 milyon lira, olay başı ve poliçe süresince 10 milyon lira, üçüncü şahıs sorumluluk teminat limiti ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

Bunlara ek olarak kasa teminatı limiti 2 milyon lira, taşınan para ve emniyeti suistimal teminatlarının limitleri olay başı 1 milyon lira ve poliçe süresince 3 milyon lira olurken, ferdi kaza teminat limiti kişi başı 1 milyon lira ve olay başı ile poliçe süresince 5 milyon lira olarak güncellendi. Ayrıca iş durması ve elektrik hasarları teminatlarının limitleri 1,5 milyon lira, taşınmaza bağlı hukuksal koruma teminatı ise 50 bin lira oldu.

"İş Yeri Ekstra Sigortası", poliçede sağladığı teminatlara ek olarak tesisat, elektrik ve anahtar (çilingir) işleri hizmetleri, iş yerinde mahsur kalan kişinin kurtarılması, iş yerine ambulans gönderilmesi, tıbbi danışma hizmeti ve güvenlik hizmeti gibi "İş Yeri Yardım Hizmetleri" ile sigortalılarına gündelik sorunları için destek sunuyor.