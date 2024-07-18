Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 17 Temmuz'da imzaladığı sendikasyon kredisi anlaşması ile 11 farklı ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla 190 milyon dolar tutarında kredi temin etti. Kredinin yenileme oranı yüzde 155 olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi anlaşması

TSKB, iki ayrı dilimde uluslararası bankalardan 367 gün vadeli toplam 190 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Kredinin 49 milyon dolarlık kısmı ve 130 milyon euroluk kısmı olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan anlaşma, 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla gerçekleşti. Kredinin yenileme oranı yüzde 155 olarak kaydedildi.

Katılımcı bankalar ve bölgesel dağılım

Bu sendikasyon kredisinin katılımcıları arasında Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Doha Bank Q.P.S.C., ABC International Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Commerzbank AG, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), ING Bank N.V., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ziraat Bank Azerbaijan, Morgan Stanley, Erste Group Bank AG ve Raiffeisen Bank International AG gibi prestijli bankalar yer aldı. Sağlanan kredinin bölgesel dağılımı ise şu şekilde oldu: Avrupa yüzde 40, Ortadoğu yüzde 40, Asya yüzde 9 ve ABD yüzde 11.

Koordinatör banka

Sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü Commerzbank AG üstlendi. Kredinin temin edilmesinde önemli bir rol oynayan bu banka, uluslararası finansal işbirliklerini güçlendirmede kritik bir görev aldı.