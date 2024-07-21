TSKB, AFD ve CDP ile depremden etkilenen firmaların yeşil yatırımlarını desteklemek üzere 100 milyon Euro’luk yeni kredi anlaşmasına imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Kapsayıcı kalkınma anlayışıyla depremden etkilenen bölgelerin sürdürülebilirlik prensibiyle yeniden kalkınması için nitelikli yatırım projelerini desteklemeyi sürdüren TSKB, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı adına İtalyan İklim Fonu Yönetiminden Sorumlu İtalyan Kamu Kalkınma Bankası (CDP) ile yeni kredi anlaşmasına imza attı.

TSKB’nin İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında imzalanan 100 milyon Euro değerindeki anlaşma, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki firmaların yeşil yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye’de ilk kez “Avrupa Stratejik İş Birliği Çerçevesi” (JEFIC) kapsamında temin edilen finansman olma özelliği de taşıyan, TSKB, AFD’den 50 milyon Euro ve CDP’den 50 milyon Euro olarak sağladığı kredi ile depremden etkilenen firmaların yeşil dönüşümüne destek olurken Türkiye’nin iklim hedeflerine de hizmet edecek.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, ulusal hedeflerini önceliklendirerek uzun yıllardır tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi ekseninde ve kapsayıcılığı merkezde tutarak kalkınma prensibi ile yürüttüklerini belirterek, "Yürüttüğümüz uluslararası güçlü iş birlikleri ile sürdürülebilir geleceğimize hizmet eden işlerin etki alanını büyütmeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen illerimizdeki firmaların yeşil yatırımlarını desteklemek üzere AFD ve İtalyan İklim Fonu Yönetiminden Sorumlu CDP ile imzaladığımız bu önemli anlaşmayı da geliştirdiğimiz güçlü iş birliklerinin somut bir çıktısı olarak görüyoruz. Bu anlaşma, CDP ile imzaladığımız ilk kredi anlaşması olma özelliğini taşırken, 2005 yılından bu yana KOBİ’lerin desteklenmesi, yenilenebilir enerji, kadın istihdamı ve döngüsel ekonomi gibi kritik alanlarda başarılı projeler gerçekleştirdiğimiz AFD ile imzaladığımız sekizinci anlaşma oldu. Bu anlaşma, IDFC üyeleri olarak bizi, AFD’yi ve CDP’yi ortak bir yapı etrafında toplaması ve IDFC’nin hedefleri arasında da yer alan üyeler arası dayanışmayı ve kalkınma için iş birliğini artırması bakımından da ayrı bir önem teşkil ediyor” diye konuştu.

Bilgiç, TSKB ve CDP arasındaki ilk iş birliği olan 50 milyon EUR tutarındaki kredinin İtalyan İklim Fonu (Italian Climate Fund) üzerinden sağlanacağını ifade etti.