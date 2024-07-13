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Dumanların geniş bir alana yayıldığı bölgede Bulgaristan itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Dumanlar, Edirne'nin Bulgaristan sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görüldü.

Bulgaristan 'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada orman yangın ı çıktı. Edirne'nin sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görülen yangına Bulgaristan ekipleri müdahale ediyor.

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