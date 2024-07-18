Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağı bildirildi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları:

Arama Bölgeleri: Türkiye, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak. Arama sahaları karadan 50 ve 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Sismik Araştırmalar: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, eylül sonunda Somali'ye giderek sismik araştırmalar yapacak. Bu işlemler sondaj ve keşifle sonuçlanacak.

Destek Gemileri: Oruç Reis gemisine, deniz derinliği 2000-3000 metre olan bölgede yapılacak sondaj çalışmaları için 5 destek gemisi eşlik edecek.

Ekip ve Güvenlik: 50 kişilik ekibiyle Oruç Reis'e, deniz kuvvetleri de iştirak edecek.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2016 yılından bu yana geliştirdiği stratejik çerçevede kendi ekipmanlarıyla bu faaliyetleri gerçekleştirebilir hale geldiğini belirtti. Ayrıca, deniz tabanıyla birlikte toplamda 7 kilometrelik sondaj gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Bu gelişme, Türkiye'nin enerji arama ve üretim alanındaki uluslararası faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Somali denizlerinde yapılacak bu çalışmalar, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek ve bölgenin enerji potansiyelini ortaya çıkarma yolunda önemli bir adım olacak.