İzmir’de spor dünyasının ve spor medyasının değerli isimleri, TSYD Bilyoner Urla Spor Tesisi açılışında buluştu.İZMİR (İGFA) - TSYD Urla Spor Tesisi, sporun farklı alanlarında hayata geçirdiği sponsorlukları ve destekleriyle ön plana çıkan Bilyoner’in katkılarıyla yenilendi.

Bilyoner’in destekleriyle yenilenen tesisin açılışı 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ’un ev sahipliğinde İzmir spor dünyası ve spor medyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin tatil cenneti Urla’nın merkezinde yer alan TSYD Bilyoner Urla Spor Tesisi, havuz başında düzenlenen açılış daveti ile konuklara tanıtıldı. Tesiste TSYD üyelerine özel misafirhane, havuz, café ve sosyal alanlar yer alıyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 2019 yılından beri destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ, Türk spor kültürünün gelişmesinde hep önemli katkıları olan İzmirlilerin spor tutkusunu çok iyi bildiklerini belirterek, "TSYD Bilyoner Urla Tesisleri’ne sunduğumuz isim sponsorluğu katkısıyla, iki kurum arasındaki verimli iş birliğini daha da güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilyoner olarak, spor sektörünün çalışanlarıyla ve spor medyasının emekçileri ile yan yana gelmekten her zaman gurur duyuyoruz. TSYD’nin kıymetli Başkanı Sayın Oğuz Tongsir’e ve derneğin Yönetim Kurulu Üyelerine gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyorum. TSYD Urla Bilyoner Tesisleri’nin spor camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ise Bilyoner'in uzun yıllardır verdiği katkının TSYD Bilyoner Urla Spor Tesisi restorasyon sürecinde de sürdüğünü dile getirdi. Tongsir, yenilenen TSYD Bilyoner Urla Spor Tesisi’nin, üyelerimize ve spor camiasına değerli katkılar sunacağına inandığını söyledi.