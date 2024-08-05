Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Yamaha R25 Kupası ve MiniGP yarışları, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Yarışlara 61 sporcu katıldı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Yamaha R25 Kupası ve MiniGP yarışları, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan bu heyecan dolu etkinlikte, motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadeleler yaşandı.

Heyecan dolu yarışlar Uşak'ta

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları, MiniGP ve Yamaha R25 Kupası Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde yapıldı. Yarışlar, motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelere sahne oldu. İzleyenler, bu heyecana ortak olarak adeta nefeslerini tuttu.

Kategorilerde kıyasıya mücadele

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlarda S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc kategorileri ile MiniGP ve Yamaha R25 Kupası'nda 61 sporcu mücadele etti. Her kategoride kıyasıya rekabet yaşanırken, sporcular en iyi dereceleri elde edebilmek için büyük çaba sarf etti.

Ödül Töreni: Şampiyonlara kupaları takdim edildi

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Rodi Pak, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ödülleri veren isimler arasında yer aldı.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan önemli açıklamalar

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yarışmalara katılan sporculara ve ailelerine teşekkür ederek, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarılarına dikkat çekti. Uçar, “Uluslararası kupa kazanmada ilk 5 federasyon içerisindeyiz. Bu başarı önce Allah, sonra da Kenan Sofuoğlu'nun açmış olduğu başarı yolu sayesinde. Gelecek yıllarda da dünyanın her yerinde motor sporlarında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun İstiklal Marşı'nı okutabileceği bir sporcusu, şanlı Türk bayrağımızı birincilik gönderine çektirebilecek bir sporcusu Allah'ın izniyle hep olacak” dedi.

Geleceğe umutla bakış

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu. TMF'nin desteği ve başarılı sporcularıyla Türkiye, motor sporlarında adından sıkça söz ettirmeye devam edecek. Yarışların ardından gelecek yıllarda da motor sporlarında büyük başarılar elde edileceği mesajı verildi.